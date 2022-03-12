Galatasaray'ın rakibi Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın rakibi Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak

12.03.2022 12:57
Galatasaray'ın rakibi Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, ligde Osasuna ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona, ligde Osasuna ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın İspanyol rakibi Barcelona, La Liga'da Osasuna sınavına çıkacak. Kulübün simge isimlerinden Xavi'nin teknik direktör olmasının ardından La Liga'da tırmanışa geçen Barcelona, ligde Xavi önderliğinde çıktığı son 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 1 kez de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Camp Nou'da oynanacak müsabaka yarın TSİ 23.00'te başlayacak. - İSTANBUL

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Galatasaray, Barcelona, La Liga, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi Barcelona, Osasuna'yı ağırlayacak - Son Dakika


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