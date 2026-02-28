Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü gövde gösterisi - Son Dakika
28.02.2026 20:47
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, sahasında ağırladığı West Ham United'ı 5-2 mağlup etti. İngiliz devi, ligde üst üste üçüncü kez kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool ile West Ham United karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.

LIVERPOOL'DAN 5 GOLLÜ GÖVDE GÖSTERİSİ

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (K.K) kaydetti. West Ham United'ın golleri 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano'dan geldi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü kez kazanan Liverpool, puanını 48'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren West Ham United ise 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham United, Fulham deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü gövde gösterisi

21:20
