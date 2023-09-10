Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı - Son Dakika

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı

Son Güncelleme: 10.09.2023 15:55

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın yıldızı Antony, eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası takımdan uzaklaştırıldı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile aynı grupta olan Manchester United'da yeni transfer Antony'nin eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcunun takımdan uzaklaştırılması kararlaştırıldı.

"SUÇSUZ OLDUĞUMU YİNELEMEK İSTİYORUM"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Antony, "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı

"KULÜP OLARAK ŞİDDET VE TACİZ EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

Manchester United'dan yapılan açıklamada ise, "Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Antony'nin eski sevgilisi Gabriela Cavallin'e şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Cavallin'in Antony tarafından tehdit edildiği ve kafasında-ellerinde yaralar bulunduğu öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı - Son Dakika
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