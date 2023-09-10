Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi gruplarında Galatasaray, Bayern Münih ve Kopenhag ile aynı grupta olan Manchester United'da yeni transfer Antony'nin eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Brezilyalı futbolcunun takımdan uzaklaştırılması kararlaştırıldı.

"SUÇSUZ OLDUĞUMU YİNELEMEK İSTİYORUM"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Antony, "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"KULÜP OLARAK ŞİDDET VE TACİZ EYLEMLERİNİ KINIYORUZ"

Manchester United'dan yapılan açıklamada ise, "Kulüp olarak Antony'nin aleyhindeki iddiaların farkındayız. Milli maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü geri dönmesi gerekiyor ama Antony'nin hakkındaki iddiaları ele almak üzere bir sonraki duyuruya kadar geri dönmemesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kulüp olarak şiddet ve taciz eylemlerini kınıyoruz. Bu duruma dahil olan herkesi korumanın öneminin farkındayız ve bu iddiaların istismardan kurtulanlar üzerindeki etkisini kabul ediyoruz." denildi.