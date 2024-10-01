Galatasaray'ın RFS Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile yapacağı maçta Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Riga'daki Daugava Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Glova yönetecek.
Yardımcı hakemlik görevini Daniel Polacek ve Peter Bednar'ın üstleneceği karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.
Video Yardımcı Hakem odasında ise Michal Ocenas görev yapacak.
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