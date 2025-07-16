Yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray, gözünü eski yıldızı Sacha Boey'a çevirdi.
Elias Jelert ve Frankowski ikilisinden en az birini satmak isteyen Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesine eski oyuncusu Sacha Boey'i düşünüyor. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılıların oyuncu için oluşturacağı transfer stratejisi de belli oldu.
Galatasaray, Bayern Münih'in planlamalarında yer almayan 24 yaşındaki Boey'e dolgun bir maaş önerecek. Sarı-kırmızılıların böylece Premier Lig'de ya da Marsilya'da forma giymeye sıcak bakan Boey'in aklını karıştırmayı hedefliyor.
Geride bıraktığımız sezonda 21 maçta süre alan Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldızın piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Sacha Boey'i ikna etmek için planı belli - Son Dakika
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