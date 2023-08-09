Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçen Galatasaray, ülke puanına önemli katkı yaptı. Sezona 13. sırada başlayan Türkiye, 10. sıraya yükselmeyi başardı. Bu sıradaki yerimizi korursak, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KRİTİK SEZON

Avrupa'da bu sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kupalarda alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor. Temsilcilerimiz alacağı puanlarla Türkiye'yi ilk 10'un içinde tutmayı başarırsa Şampiyonlar Ligi'ne 2025-2026 sezonunda 1 takımımız direkt katılım hakkı yakalayacak.

UEFA ülke sıralamasında güncel tablo şöyle: