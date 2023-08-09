Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak? - Son Dakika
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Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak?

09.08.2023 10:58

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0 yenerek Türkiye'nin ülke puanına önemli bir katkı sağladı. Bu galibiyetle Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Eğer bu sıradaki yerini korursa, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde edecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3 golle geçen Galatasaray, ülke puanına önemli katkı yaptı. Sezona 13. sırada başlayan Türkiye, 10. sıraya yükselmeyi başardı. Bu sıradaki yerimizi korursak, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KRİTİK SEZON

Avrupa'da bu sezon Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kupalarda alacağı sonuçlar büyük önem taşıyor. Temsilcilerimiz alacağı puanlarla Türkiye'yi ilk 10'un içinde tutmayı başarırsa Şampiyonlar Ligi'ne 2025-2026 sezonunda 1 takımımız direkt katılım hakkı yakalayacak.

UEFA ülke sıralamasında güncel tablo şöyle:

Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında nihayet ilk 10'da! Peki şimdi ne olacak?
UEFA'nın resmi sitesine göre son olarak 09/08/2023'te güncellenmiş tablo
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 11'inci sırada

Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıraya yükseldi! Peki şimdi ne olacak? - Son Dakika


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