Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak - Son Dakika
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak

07.08.2023 14:19

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Eğer rakibini elemeyi başaramazsa, Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, rakibine eleyememesi durumunda yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı-kırmızılılar bu turda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibi ile rakip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE RAKİP BELLİ OLDU

Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turunda Molde-Klaksvik eşleşmesinin galibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz ilk maçı deplasman, rövanşı ise evinde oynayacak.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenirse Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak - Son Dakika


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