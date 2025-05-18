Galatasaray\'ın Şampiyonluğu Hisarcık\'ta Coşkuyla Kutlandı

Süper Lig'in 36. haftasında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki taraftarlar tarafından coşkuyla kutladı.
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. şampiyonluğunu kazanmasıyla birlikte Hisarcık'ta sarı-kırmızılı taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla ilçe merkezini turladı. Taraftarlar daha sonra kutlamanın yapılacağı Belediye Hizmet Binası önüne ellerinde meşale ve slogan atarak geldiler.
Coşkulu taraftarlarca sloganlar eşliğinde sallanan dev Galatasaray bayrağı, yakılan meşaleler, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı. - KÜTAHYA
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