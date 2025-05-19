Galatasaray'ın Şampiyonluğu New York'ta Coşkuyla Kutlandı

- Galatasaray'ın şampiyonluğu New York'ta kutlandı
NEW YORK - Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu New York'ta da coşkuyla kutlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. ABD'nin New York şehrinde yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyon olması sonrası kentte kutlama yaptı. Türkevi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra caddede şampiyonluk turu attı. Dev Galatasaray bayrakları açılırken, taraftarlar "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yaptı.
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