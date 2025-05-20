Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak.

20.05.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak üzere hazırlıklarına devam ediyor. İki gün sürmesi beklenen kutlamalarda birbirinden ünlü sanatçıların sahne alması planlanırken, bu sanatçılarla da iletişim kurularak olumlu yanıtlar alındı.

KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.

Emir Can İğrek, Kenan Doğulu, Galatasaray, Futbol, Hadise, Altay, Edis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serdar Dur:
    Bu elbisesizleri izletmeyeceğim aileme. Eksik olsun kutlaması. 29 33 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Sosyal medya ahlak abidelerinin bir çoğunun eşi yada kızı genelde parklarda hobbidi hobbidi oynuyor ne hikmet ise 39 2 Yanıtla
  • Abdullah2121:
    Bence Mahsum Kırmızıgül de çağırmalı alem buysa kral cimbom şarkısını söylemeli 28 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    bunlara bu parsları verecrğine biletleri ucuza satsanız 6 2 Yanıtla
  • rs202020:
    Televole ACUN HADİSE ye izin verecek mi 1 0 Yanıtla
  • bak bana:
    hadise benim 0 0 Yanıtla
  • Ates null:
    Desene aç aç var diye. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, Galatasaray’ın kupa talebini kabul etti TFF, Galatasaray'ın kupa talebini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı ertelemek mümkün değil
Portekiz ayakta Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar Portekiz ayakta! Angel Di Maria için imza kampanyası başlattılar
Trump’la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna’nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir
Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor Tuncay Şanlı efsanesi olduğu kulübe geri dönüyor
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig’de tarih yazan adam: Marco Paixao 41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao
Kocaelispor’dan sürpriz hamle Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir Kocaelispor'dan sürpriz hamle! Yeni teknik direktör Markus Gisdol olabilir
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti Geride 6 sayfalık not bıraktı Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum

19:22
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
18:08
Ankara’da üç güzergaha metrobüs geliyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
08:22
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti
Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
08:06
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
08:02
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam
Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
08:00
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
07:52
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Venezuela, Kolombiya ile uçuşları geçici olarak durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 20:17:53. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.