Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Süper Lig'de 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak üzere hazırlıklarına devam ediyor. İki gün sürmesi beklenen kutlamalarda birbirinden ünlü sanatçıların sahne alması planlanırken, bu sanatçılarla da iletişim kurularak olumlu yanıtlar alındı.

KUTLAMALARINA ÜNLÜ AKINI

Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim birçok sanatçı ile söz kesti. Sahne alacak sanatçılar arasında Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler başta olmak üzere birçok DJ'in de yer alacağı belirtildi.

Öte yandan kutlamaların diğer ayağında da Sarı-kırmızılı futbolcuların Galatasaray Lisesi'nden başlayacak dev konvoyla birlikte üstü açık otobüse binip kutlama alanına geçeceği belirtildi. Yönetimin dronelarla beş yıldız konulu etkileyici görsel gösteriler gerçekleştirmeyi, ayrıca 5 yıldızlı birçok dev stant kurmayı hedeflediği aktarıldı.