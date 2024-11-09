Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 16.00'da RAMS Park'ta Samsunspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Samsunspor Hazırlığı Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?