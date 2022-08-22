Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!

22.08.2022 20:09
Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu!

Galatasaray'ın Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Olimpiu Morutan, İtalya'da rüzgar gibi esiyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un forma vermediği ve gitmesini onayladığı Rumen futbolcu, ligin ilk iki haftasında 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Geçen sezon Fatih Terim'in isteğiyle büyük uğraşlar sonucu transfer edilen Olimpiu Morutan, yeni sezonda Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle gözden düştü ve Pisa'ya kiralandı.

SONRADAN OYUNA GİRİP ŞOV YAPTI

İtalya Serie B'de mücadele eden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan, yeni takımında adeta küllerinden doğdu. Ligin ilk haftasında Cittadella karşısında 67. dakikada oyuna dahil olan Morutan, 90 ve 90+8. dakikalarda yaptığı asistle 2 gole katkı verdi.

Sen neymişsin Morutan! Galatasaray'dan kiralandığı Pisa'da 2 haftada yaptıkları olay oldu

2 HAFTADA 1 GOL-2 ASİST YAPTI

Rumen futbolcu ligin 2. haftasında oynanan Como maçında ise ilk 11'de sahaya çıktı. Morutan, 24. dakikada penaltıdan attığı golle takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. 23 yaşındaki futbolcu böylece Pisa formasıyla çıktığı 2 maçta 1 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti NBA yıldızlarından Draymond Green, Galatasaray Nef'in antrenmanını ziyaret etti

Olimpiu Morutan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu! - Son Dakika


Son Dakika
19:38 Fenerbahçe'de Maxi Gomez'in transferi için tek bir engel var
19:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan güzel haberi verdi: Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynaklar da ücretsiz dağıtılacak
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan mısır alım fiyatını duyurdu: Destek hariç ton başına 5.700 lira ödeme yapılacak
19:13 Tekrar faiz indirimi olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra cevabı verdi
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor
18:15 Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu transfer etmek için harekete geçti
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 20:19:53. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Pisa'ya kiralanan Morutan, performansıyla gündem oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement