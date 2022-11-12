7-0'lık tarihi galibiyet sonrası Galatasaray'dan Başakşehir'e "Mavi tik" göndermesi

Dünya Kupası arasına 7-0'lık Başakşehir galibiyetiyle gien Galatasaray, rakibine karşılaşma sonrası göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılıların, İngilizce yayın yapan sosyal medya hesabı Twitter'ın son günlerde gündem olan mavi tik uygulamasına dem vuran bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Başakşehir'i hedef aldığı paylaşımında "Twitter'ın yeni mavi tik güncellemesine bakın." ifadelerini kullandı ve Başakşehir'in hesabındaki mavi tikli kısım, 7 rakamı ile değiştirildi.
Galatasaray ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda da "M. Başakşehir FK, bu skorla birlikte 8 yıllık kulüp tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu..." ifadelerini kullandı ve skorboardun görselini kullandı.
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