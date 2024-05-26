Galatasaray\'ın Süper Lig Şampiyonluğu Kuşadası\'nda Coşkuyla Kutlandı

Spor

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu, Kuşadası'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce Galatasaray taraftarı, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kuşadası sokakları, sarı-kırmızı renklere büründü. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle toplanan taraftarlar, takımlarının başarısını kutlamak için gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Konvoylar oluşturuldu, marşlar söylendi ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Kuşadası'nda gerçekleşen kutlamalar, kentin en işlek meydanlarında yoğunlaştı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan binlerce kişi, büyük bir coşku ve gurur içinde geceyi tamamladı. Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli bir şekilde geçmesi için yoğun çaba sarf etti. - AYDIN