Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü - Son Dakika

Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü

Son Güncelleme: 04.10.2023 12:14

Galatasaray'ın 3-2 yendiği Manchester United'da Christian Eriksen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Soyunma odasının sessizliğe büründüğünü anlatan Danimarkalı yıldız, ''Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçta iyi oynadığımız anlar oldu ama istediğimiz skoru malesef alamadık.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yenerek grubunda 4 puana ulaştı. Old Trafford'da geriye düştüğü mücadeleyi kazanmasını bilen sarı-kırmızılılar, rakibine büyük yıkım yaşattı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu Christian Eriksen soyunma odasının sessizliğe büründüğünü belirtti.

"İSTEDİĞİMİZ SKORU MAALESEF ALAMADIK"

Eriksen yaptığı açıklamada, "Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Soyunma odasında büyük sessizlik vardı. Maçta iyi oynadığımız anlar oldu ama istediğimiz skoru maalesef alamadık." dedi.

Galatasaray'ın tarihi zaferi sonrası Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü: Büyük sessizlik vardı

"PES ETMEDEN YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Mağlubiyetin ufak detaylarda gizli olduğunu belirten Danimarkalı yıldız, "Neyse ki bu turnuvanın başlangıcı ve oynayacak çok fazla maç var. Pes etmeden yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Manchester United, Christian Eriksen, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Akşener'den dikkat çeken Hakan Fidan çıkışı: Sıradaki şanslı yarışmacı acaba kim olacak?
12:28 SGK uzmanı canlı yayında asgari ücret zammı için rakam verdi: 15 bin TL'nin altında olma ihtimali yok
11:54 Altının gram fiyatı 1.613 liradan işlem görüyor
11:40 İttifak kapılarını kapatan Akşener'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Çıkarcı siyaseti reddediyoruz
11:36 Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü
11:36 İhracat eylülde rekor kırdı
11:15 Hatay Samandağ açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
11:02 Ebru Yaşar, yeni şarkısı Kehribar ile müzik piyasasını altüst etti! Milyonlarca dinlenmeye ulaştı
10:56 İngilizler neye uğradığını şaşırdı! Avrupa, Galatasaray'ın dünya devini nasıl küçük düşürdüğünü konuşuyor
10:42 Merkez Bankası Başkanı Erkan: Yurt dışından milyarlarca dolarlık yatırım teklifleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2023 12:52:55. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray mağlubiyetiyle dünya başlarına yıkıldı! Manchester United soyunma odası cenaze evine döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement