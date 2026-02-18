Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an - Son Dakika
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

18.02.2026 10:43  Güncelleme: 10:48
Galatasaray'ın Juventus karşısında Sacha Boey ile bulduğu gol sonrası Barış Alper Yılmaz'ın annesinin tribünden el salladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecede yalnızca sahadaki performans değil, tribünlerde yaşanan bir an da dikkat çekti.

BARIŞ ALPER'İN ANNESİ GÖRÜNTÜYE GELDİ

Sacha Boey'in 86. dakikada attığı golle skor 5-2'ye gelirken RAMS Park adeta yıkıldı. Golün ardından kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın annesi, tribünde büyük bir sevinç yaşadı. O anlarda saha içine doğru el sallayan Barış Alper'in annesinin görüntüsü kısa sürede paylaşıldı. Duygusal anlar, taraftarların beğenisini topladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların coşkusu tribünlere taşarken, ailelerin de bu tarihi geceye tanıklık etmesi geceye ayrı bir anlam kattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 875387 875387:
    bu işin rövanşı da var 1 15 Yanıtla
  • kenan mutlu kenan mutlu:
    Ne gereksiz saçma zırva bir haber,tabi sevinecekler bi de üzülüp ağlayacaklar mıydı,haber bulun haber 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
