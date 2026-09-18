Galatasaray\'ın Trabzonspor kamp kadrosunda Osimhen, Lemina ve Singo yok

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak Galatasaray'da takımın yıldız ismi Victor Osimhen görev alamayacak.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de deplasmanda Trabzonspor'un konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı. Mario Lemina, Wilfried Singo ve Victor Osimhen ile son idmanda aşil tendonunda ağrısı olan Kaan Ayhan, kamp kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçının kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: "Uğurcan Çakır, Bitshiabu, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Leao, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Nhaga, Berat Luş, Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."