Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı

27.08.2022 17:49

Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı. Yeni transferler Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau da Trabzon'a götürülmedi.

Süper Lig'in 4. hafta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

YENİ TRANSFERLER YOK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö kadroda yer almadı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu! Yeni transferler derbide yok
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Son Dakika Spor Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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