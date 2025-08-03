Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da altyapıdaki transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu doğrultuda Sarı-kırmızılılar, 7 ismi kadrosuna kattı.
Galatasaray, futbol akademisine 7 futbolcu transfer etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Akademisi transfer çalışmaları kapsamında Arda Yılmaz, Mustafa Duru, Ömer Özyurt, Görkem Buğra Sağlamdemir, Muhammed Mustafa Cingöz, Mehmet Emin Dabaz ve Arda Arıkan ile sözleşme imzaladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ve futbol akademisi idari yetkilileri ile sporcuların aileleri de hazır bulundu. Yeni transferlerimize Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer dileriz" denildi.
Galatasaray'ın transfer açıklamasının ardından 17 yaşındaki genç file bekçisi Arda Yılmaz'ın fiziksel görünümüyle birlikte yaşının 17 olması dikkat çekti. Birçok futbolsever, boy uzunluğu ve fiziksel görünümü nedeniyle genç eldivenin yaşının 17 olduğuna inanamadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor - Son Dakika
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