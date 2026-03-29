Galatasaray\'ın transferdeki büyük aşkı

29.03.2026 20:15
Galatasaray, ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Porto'nun 21 yaşındaki golcüsü Deniz Gül'ün peşini bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Portekiz ekibinin kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer döneminde de yoğun çaba sarf ettiği ancak kadrosuna katamadığı Deniz Gül için yeniden harekete geçme kararı aldı.

GALATASARAY'IN BÜYÜK AŞKI

Porto forması giyen 21 yaşındaki genç santrfor, sergilediği potansiyelle teknik heyetin tam notunu almayı başardı. Ara transfer döneminde yapılan görüşmelerde Porto'nun katı tutumu nedeniyle sonuç alamayan Galatasaray, bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Okan Buruk'un hücum hattındaki çeşitliliği artırmak adına Deniz Gül'ün transferine onay verdiği ve oyuncunun gelişim potansiyelinin takıma büyük katkı sağlayacağını ilettiği öğrenildi.

SEZON SONUNDA GÖRÜŞME

Sarı-kırmızılı kurmaylar, sezonun sona ermesiyle birlikte Portekiz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Transfer stratejisini "gençleşme ve yüksek potansiyel" üzerine kuran Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna katarak hem hücum hattını güçlendirmeyi hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

5 GOLE KATKI YAPTI

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan 21 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yapmıştı. 2024 yılından beri Porto'da top koşturan genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2029'dek sürüyor.

