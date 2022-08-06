Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı - Son Dakika
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Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı

06.08.2022 11:15

Galatasaray'ın Twitter hesabından yaptığı "Günaydın" mesajları taraftarın heyecanla beklediği Uruguaylı oyuncu Torreira'nın gelişiyle ilişkilendirildi.

Galatasaray, son günlerde transfer dönemine damga vuruyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi dünya yıldızlarıyla anlaşma aşamasında olan sarı kırmızılı ekip yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmayı düşünüyor.

RESMİ HESAPTAN 'GÜNAYDIN' MESAJI

Galatasaray, resmi Twitter hesabından Yunus Akgün'ün gol sevincini paylaştı. Ancak bu paylaşım yeni transfer Torreira'ya yoruldu. Bir grup taraftar bu paylaşımı 'Uçak geliyor' diye yorumlarken, bir grup taraftar da Torreira'nın baş harfine işaret edildiğini düşündü.

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor
Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor

TORREIRA İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uruguaylı 26 yaşındaki yıldız, 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Galatasaray, resmi hesaptan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı! Torreira, İstanbul'a geliyor
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SON DAKİKA: Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı - Son Dakika
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