Galatasaray, son günlerde transfer dönemine damga vuruyor. Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi dünya yıldızlarıyla anlaşma aşamasında olan sarı kırmızılı ekip yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmayı düşünüyor.
Galatasaray, resmi Twitter hesabından Yunus Akgün'ün gol sevincini paylaştı. Ancak bu paylaşım yeni transfer Torreira'ya yoruldu. Bir grup taraftar bu paylaşımı 'Uçak geliyor' diye yorumlarken, bir grup taraftar da Torreira'nın baş harfine işaret edildiğini düşündü.
Galatasaray'ın yeni orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Uruguaylı 26 yaşındaki yıldız, 4 yıllık anlaşmaya imza atacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray resmi hesabının 'Günaydın' paylaşımı, taraftarlar tarafından 'Torreira geliyor' olarak yorumlandı - Son Dakika