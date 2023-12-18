 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile eşleşti. İlk maç 15 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray\'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
18.12.2023 - 15:38,
Abone Ol

Galatsaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekilen kurayla belli oldu. Sarı kırmızılılar son 16'ya kalabilmek için Sparta Prag'la karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun ilk maçları 15 Şubat, rövanşlar ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray ilk maçında ev sahibi olacak. Play-off turunda Çekya ekibini elerse son 16'ya yükselecek.

Sarı kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında deplasmanda Kopenhag'a 0-1 yenilmiş ve grubu üçüncü tamamlamıştı.

Böylece Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşmişti.

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlarla karşılaşıyor.

Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitiren, Galatasaray'ın muhtemel diğer rakipleri şunlardı:

Freiburg, Marsilya, Sporting, Toulouse, Rennes, AS Roma, Karabağ.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Sparta Prag, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu. - Son Dakika

BBC

15:52
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41
Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:16
Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10
2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08
Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54
Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35
İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor

Son Dakika
15:52 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi
15:41 Polat ailesi soruşturmasında 'Şampiyonlar ligi' fotoğrafında yer alan 13 şüphelinin ifadeleri alınacak
15:16 Tam dişimize göre kura! Galatasaray Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti
15:10 2024'te vize başvuruları daha hızlı sonuçlanacak
15:08 Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama: Rakam telaffuz edilmedi
14:55 Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri'nden tepki çeken fragman yayınlandı
14:54 Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini 27 Aralık'a kadar uzattı
14:35 İYİ Parti'de toplu istifalar: Sözcü Zorlu, CHP'yi suçluyor
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli o! Kopenhag, Manchester City ile eşleşti
14:15 Aboubakar, kadro dışı kalınca Beşiktaş'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 16:12:23. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement