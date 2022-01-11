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Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

11.01.2022 23:44

Uzun yıllar Guardiola'nın yardımcılığını yapan Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent'in felsefesi ve idari tarzı hayli merak ediliyor. Torrent'in bir röportajında kullandığı, "Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar" ifadesi Galatasaraylı taraftarları hayli umutlandıracak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün düzenlediği basın toplantısında Domenec Torrent'in takımın yeni hocası olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

GUARDİOLA'NIN SAĞ KOLU

59 yaşındaki hoca, uzun yıllar Pep Guardiola ile çalıştı. 2007'de Guardiola ile Barcelona'da yolları kesişen Torrent, ardından hep yanında oldu. Barcelona A Takımı, Bayern Münih ve Manchester City'yde Guardiola'nın yanından hiç ayrılmadı. 2018'de teknik direktörlüğe adım attı.

Galatasaray'ın yeni hocası kim? Bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek

ABD VE BREZİLYA DENEYİMİ

İspanyol hoca, ABD'de New York City ve Brezilya'da Flamengo'yu çalıştırdı. Kasım 2020'den beri boşta. Torrent, Amerika ve Brezilya deneyimlerinin kendisine çok şey kazandırdığını düşünüyor.

"TAKIMLARIM DEPLASMANDA EVİNDE GİBİ OYNAR"

Torrent'in 2020 Haziran'da Athletic'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler hayli dikkat çekti. İspanyol hoca o röportajında oyun felsefesi hakkında, "Pep ile taktik konusunda yüzde 90-95 anlaştık. Onunla futbolu çok benzer görüyorum. Takımlarım deplasmanda da evinde gibi oynar. Ondan önce 15 yıl antrenörlük yaptım. Onunla birlikte çok güçlendim" ifadelerini kullanıyor.

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Domenec Torrent, Galatasaray, Barcelona, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni hocası, bir sözüyle anlattığı oyun sistemi taraftarı mest edecek - Son Dakika
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