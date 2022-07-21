Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi

21.07.2022 08:49
Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi

Galatasaray'ın yeni sağ transferi Fransız yıldız Leo Dubois, İstanbul'a geldi. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Leo Dubois, Lyon'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Dubois'i Genel Havacılık Terminali'nde bir grup sarı-kırmızılı taraftar tezahüratlarla karşıladı. Fransız futbolcu taraftarlara 'üçlü' tezahüratı yaptırdı.

"GALATASARAY'A GELDİĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Leo Dubois, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncuyla gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanması bekleniyor.

DUBOİS'İN KARİYERİ

Leo Dubois, profesyonel kariyerine 2015'te altyapısından yetiştiği Fransa temsilcisi Nantes'te başladı. Fransız futbolcu 2018'de Olimpik Lyon'a transfer oldu. Dubois, geçen sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıktı. Dubois, Fransa Milli Takımı'nda da 13 müsabakada forma giydi. Leo Dubois, milli takımla 2021'de UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Kaynak: AA

Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni sağ beki Dubois, İstanbul'a indi - Son Dakika

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