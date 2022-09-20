Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin yankıları sürerken, Arjantin'den yıldız futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilgili bomba bir iddia geldi.
Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık giderlerinin çok yüksek seviyede olduğunu belirtti. LAM'da konuşan Tartufoli, "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400-500 bin euro arasında harcama yaptı. Çok fazla para!" dedi.
Tartufoli ayrıca konuşmasının devamında, "Çok yüksek yaşam standardına ve çok kolay şekilde karşılanmayacak kadar yüksek sabit giderlere sahipler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı - Son Dakika