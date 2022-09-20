Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı

20.09.2022 20:26

Galatasaray'ın yeni yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın Paris'te yaşadıkları dönemde ayda ortalama 400 ila 500 bin euro arasında para harcadığı ortaya çıktı.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transferinin yankıları sürerken, Arjantin'den yıldız futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilgili bomba bir iddia geldi.

YARIM MİLYON HARCADI

Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, Icardi ve Wanda Nara çiftinin Paris'te aylık giderlerinin çok yüksek seviyede olduğunu belirtti. LAM'da konuşan Tartufoli, "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400-500 bin euro arasında harcama yaptı. Çok fazla para!" dedi.

"KOLAY KARŞILANMAYACAK SABİT GİDERLERE SAHİPLER"

Tartufoli ayrıca konuşmasının devamında, "Çok yüksek yaşam standardına ve çok kolay şekilde karşılanmayacak kadar yüksek sabit giderlere sahipler" ifadelerini kullandı.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

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