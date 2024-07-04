Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi imza töreninde konuştu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi imza töreninde konuştu

Galatasaray'ın Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi için düzenlenen imza töreninde konuşan oyuncu, tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Batshuayi, Galatasaray'ın büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp olduğunu belirterek, ailesinin de bu transferden memnun olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türkiye liginin geliştiğini vurgulayan oyuncu, Galatasaray'ın kendisine duyduğu güvene karşı çok çalışacağını söyledi.

04.07.2024 19:43
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan golcü oyuncu, "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum" dedi.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Belçikalı golcü oyuncu Michy Batshuayi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu'nda 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Batshuayi, imza töreni sonrası Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu. Belçikalı forvet, "Karşılama için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Galatasaray büyük ve sıklıkla şampiyon olan bir kulüp. Bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray birkaç seneden beri beni istiyordu. Kader bizi bir araya getirdi" diye konuştu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olduğu için yapılan eleştirilere de yanıt veren 30 yaşındaki oyuncu, "Futbolun güzelliği burada, bazıları memnun oluyor bazıları olmuyor. Burada en önemlisi benim memnun olmam. Ailem de çok memnun. Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşı çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum"

Michy Batshuayi, Türkiye liginin her geçen gün geliştiğini vurgulayarak, "3 büyük kulüpte de deneyimim oldu. Galatasaray beni buraya çağırdı ve ben de yapmam gerekenleri yerine getireceğim. Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum. Bu stadyumda oynamak muhteşem bir deneyim olacak. Taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu biliyorum. Çok mutluyum. Bazı futbolcularla konuştum. Mertens, Zaha ve Ziyech gibi isimleri tanıyorum. Diğerleri ile de tanışacağım. En iyi şartlarda çalışıp, maçları kazanmak için birbirimizi tanımamız çok önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Batshuayi, açıklamaların ardından RAMS Park ve Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi imza töreninde konuştu - Son Dakika

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