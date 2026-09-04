Galatasaray'ın yeni transferleri Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçında ilk kez forma giydi - Son Dakika
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Galatasaray'ın yeni transferleri Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçında ilk kez forma giydi

Galatasaray\'ın yeni transferleri Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçında ilk kez forma giydi
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Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçında sonradan oyuna girerek sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Leao 67. dakikada Batrakov'un yerine, Deniz Gül ise 83. dakikada Sane'nin yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Deniz Gül, Başakşehir müsabakasında sonradan oyuna dahil oldu ve sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların yeni transferleri Portekizli futbolcu Rafael Leao ile milli futbolcu Deniz Gül, ilk kez görev aldı. Müsabakada yedek bekleyen Leao, 67. dakikada Aleksey Batrakov'un yerine oyuna girdi. Deniz ise 83. dakikada Leroy Sane'nin yerine dahil oldu.

Rafael Leao ayrıca 78. dakikada bir pozisyonda yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferleri Leao ve Deniz Gül, Başakşehir maçında ilk kez forma giydi - Son Dakika

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