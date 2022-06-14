Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile kurulları, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ile efsane futbolcusu Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Olağanüstü Seçim Divan Kurulu Başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı da yer aldı.

İlk olarak Feriköy Mezarlığı'ndaki Ali Sami Yen'in kabrine giden Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, edilen duaların ardından Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya'nın anne ve babasının mezarına da ziyarette bulundu.

Başkan Dursun Özbek, buradaki ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Olimpik sporların Türkiye'de yayılması ve genişlemesi açısından büyük bir emek sarf etmiştir. Galatasaray onun için 100. yılda en çok kupa alan, en başarılı takım olma mecburiyetindedir. Ben ve arkadaşlarım bu bilinçle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrine geçen Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuyu dualarla andı.