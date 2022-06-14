Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti

14.06.2022 15:54
Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile kurulları, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ile efsane futbolcusu Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Galatasaray Kulübünün 11 Haziran'da yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Dursun Özbek ile kurulları, kulübün kurucusu Ali Sami Yen ile efsane futbolcusu Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ile Olağanüstü Seçim Divan Kurulu Başkanı Asena Yılmazkaya Dinçbaylı da yer aldı.

İlk olarak Feriköy Mezarlığı'ndaki Ali Sami Yen'in kabrine giden Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, edilen duaların ardından Beşiktaş Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba ile sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya'nın anne ve babasının mezarına da ziyarette bulundu.

Başkan Dursun Özbek, buradaki ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, " Cumhuriyet'in 100. yılı çok önemli. Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Olimpik sporların Türkiye'de yayılması ve genişlemesi açısından büyük bir emek sarf etmiştir. Galatasaray onun için 100. yılda en çok kupa alan, en başarılı takım olma mecburiyetindedir. Ben ve arkadaşlarım bu bilinçle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrine geçen Dursun Özbek ve beraberindeki heyet, "Taçsız Kral" lakaplı efsane futbolcuyu dualarla andı.

YORUMLAR
500
Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı Galatasaray yönetiminde görev dağılımı yapıldı Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak
Kaynak: AA

Dursun Özbek, Metin Oktay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 22:03:49. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni yönetimi, Ali Sami Yen ile Metin Oktay'ın kabirlerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement