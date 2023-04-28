Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Oliveira'ya, Jorge Jesus'un tartışma yaratan çıkışı soruldu:Çok iyi oyun oynanıyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Oliveira'ya, Jorge Jesus'un tartışma yaratan çıkışı soruldu:Çok iyi oyun oynanıyor

28.04.2023 11:52

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sabah antrenmanından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri üzerine ne düşünüyorsun?" sorusu yöneltilen Oliveira, "Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Dürüst fikrim; Süper Lig'de çok yüksek seviyede, çok iyi oyun oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da yıldız futbolcu Sergio Oliveira, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'ye gol atması ve Jorge Jesus ile ilgili gelen sorulara cevap verdi.

"BURADA EVİMDE GİBİYİM"

Sergi Oliveira "Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri üzerine ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Dürüst fikrim; Süper Lig'de çok yüksek seviyede, çok iyi oyun oynanıyor. Geliştirilecek konular var tabii ki; iletişim, pazarlama gibi alanlarda... Çok iyi oyuncular var bu ligde; sadece deneyimliler değil, gençler de var. Daha büyük takımlarda oynama fırsatları olacaktır. 30 yaşımda geldim ben, mental ve fiziksel olarak hala iyi dönemimdeyim. Türkiye'de harika karşılandım. Türkiye'yi hem ülke olarak hem lig olarak beğeniyorum. Burada evimde gibiyim." dedi.

"HER MAÇTA GOL ATARSAM MUTLU OLURUM"

Fenerbahçe'ye gol atmasına ilişkin ise Portekizli yıldız, "Mutluyum. Maçı kazanmaya yardımcı olduğum için mutluyum. Her maçta bu geçerli. Her maçta gol atarsam mutlu olurum elbette." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'ya Jorge Jesus'un olay yaratan sözü soruldu: Çok iyi oyun oynanıyor Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira'ya Jorge Jesus'un olay yaratan sözü soruldu: Çok iyi oyun oynanıyor

Jorge Jesus, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Oliveira'ya, Jorge Jesus'un tartışma yaratan çıkışı soruldu:Çok iyi oyun oynanıyor - Son Dakika


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