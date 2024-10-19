Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi - Son Dakika
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