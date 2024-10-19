Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi

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Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Ismail Jakobs, ilk yarıda yaşadığı adele sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Jakobs, kendini yere bırakarak oyundan çıkmak durumunda kaldı. Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

19.10.2024 20:37
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız ismi henüz ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

JAKOBS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Ismail Jakobs, adelesini tutarak kendini yere bıraktı. Adele sakatlığı yaşayan deneyimli sol bek, oyuna devam edemedi. Sarı-Kırmızılılar'da oyundan çıkmak durumunda kalan Jakobs'un yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi
Galatasaray\'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ 2 Cİ FENERBAHÇE 7 22 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü:
    Tineri çekmiş yine 1 0
    sudem meliss:
    şampiyon GS bilemedin 1 0
    Ferhat Oç eser:
    Annnenn kaçıncı olur OE dı 0 1
    OZKANLI Mikail:
    Tamam :) 0 0
  • Bilişim Hurda:
    SIRA 8TAŞ KUŞUNA GELDİ 17 10 Yanıtla
  • Alpi:
    Osimhen fena gol attı kuşlar ağlıyor 19 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BABANIZ, KOCANIZ ,ATANIZ TABİİ KI GALATASARAY , KUSLAR GUZEL SUSLENIN CILVELI OLUN SICARDI VE OSSUTTURAN ADAM SABIRSIZ 9 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    28 Ekim'de görüşeceğiz Ferhat eser 10 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ EN GÜZEL TAYTINI GIYSIN İCARDİ, OSIMEN OR GI YAPACAK 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Antalyaspor maçında oyuna devam edemedi - Son Dakika
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