Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı

Galatasaray\'ın yıldızı Fenerbahçe\'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'a takıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, flaş paylaşımlarda bulundu. Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

21.04.2025 07:30
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, 90+4'te yediği golle Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

SEZONU KAPATMIŞTI

Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve hazırlıklarını Arjantin'de sürdüren Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe maçının ardından flaş paylaşımlarda bulundu.

Icardi, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaştı.

İşte o paylaşımlar;

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Mauro Icardi, Galatasaray, Kayserispor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hakan1421:
    Allah Ali Koç'tan razı olsun, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçenin ismini Kocspor yaparak rekabeti bitirdi 59 1 Yanıtla
  • Vuslat Mihman:
    puhahahahhaha 46 3 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Aliço ve avanelerini seviyoruz. Gitmeyin Fener sizinle güzel :))) 26 2 Yanıtla
  • 6490203:
    aylardır söylemekten dilimde tüğ bitti Fenerbahçe gönülleri Galatasaray herkeşin şampiyonu 16 4 Yanıtla
  • emir2003:
    Düzeni değiştirmedik. Önümüzdeki yıl ve diğer yıllar sonuna kadar deneyeceğiz. 9 2 Yanıtla
  • Hüseyin Demirel:
    oglum sen nasıl bir insansın.sen git kaptırdığın karınla ilgilen 2 4 Yanıtla
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