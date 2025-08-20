Galatasaray\'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Danimarkalı yıldız stoperi Victor Nelsson, Hellas Verona'ya transferi için bugün İtalya'da sağlık kontrollerinden geçecek.
İtalyan ekibi, Galatasaray ve Nelsson ile tüm şartlarda anlaşma sağladı. Danimarkalı stoper, sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzalamak üzere bugün İtalya'ya gitti.
Öte yandan Danimarka basınından Bold, Victor Nelsson'un sözleşme detaylarına dair bilgiler paylaştı. Galatasaray, 10 milyon euro piyasa değerine sahip olan Danimarkalı savunmacı için 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi.
