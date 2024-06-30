Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var

Galatasaray\'ın yıldızı Wilfried Zaha\'ya Premier Lig\'den 3 talip var

Galatasaray'da belirsizlik yaşayan Wilfried Zaha'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton'ın radarına girdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun geleceği ise merak konusu.

30.06.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılardaki geleceği belirsizliğini koruyan Zaha'ya Premier Lig ekiplerinden üç tanesi talip var.

ZAHA'YA 3 TALİP VAR

Mirror'da yer alan habere göre Crystal Palace, West Ham ve Wolverhampton, Zaha ile ilgileniyor. Haberde; İngiliz ekiplerinin Zaha'nın haftalık 300 bin sterlin olan maaşında indirim yapmasını beklediği belirtildi. Galatasaray yönetimi ise ilgilenen İngiliz kulüplerine Zaha için gelecek olan uygun teklifleri dinleyeceklerini bildirdi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçen sezon Galatasaray formasını 30 maçta giyen 31 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistle mücadele etti. Fildişi Sahilli yıldız oyuncusun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wilfried Zaha, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selim Yavuz: Bu yabancı futbolcu sayısı oldukça fazla en fazla 5 kişi olması lazım yani 11 futbolcudan 6 sı yerli olması gerekir ki Türk futbolu gelişsin Milli servete yazık. 4 29 Yanıtla
    Tuna güler: Futbolun gelişmemesinin nedeni yabancı futbolcu sayısı mı? Sana tavsiyem tenis de çok eğlenceli bir spor bide onu izlemeyi dene 22 5 Hursit Yavas: Oyle olsaydı o işler ingiltere yapardı bak orada serbest fakat ingiltere futbolu zirvede 16 4
  • ferhat eser: küçük takımın küçük topçusu 6 23 Yanıtla
    Gökhan Kan: çip gereksiz löd 2 5 Ankara null: kaile almayin bi ferhat eseri 5 2 Mustafa Dedeoğlu: Senin tek işin burada çıkan bütün haberlere yorum yapmakmı 2 2
  • Selim Yavuz: Bu yüzden satın gitsin yerli futbolcu alın ki milli servet içerde ki kalsın Türk futbolu gelişsin. 3 6 Yanıtla
  • arda atmaca: adama şans vermediler çok iyi topcu 4 3 Yanıtla
  • Ankara null: kimse almaz bunu 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:25:49. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement