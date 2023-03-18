Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için kötü haber! İtalya Milli Takımı'na davet edilmedi - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için kötü haber! İtalya Milli Takımı'na davet edilmedi

18.03.2023 09:53

İtalya Milli Takımı'na davet edilmesi beklenen Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldızı Nicolo Zaniolo'ya olumsuz yanıt geldi. İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Roberto Mancini, Cimbom'un 23 yaşındaki yıldızına kadroya almadı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katması büyük ses getirmişti. İtalyan yıldız, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında ağları havalandırırken İtalya Milli Takımı'na çağrılacağı belirtiliyordu.

ZANIOLO, MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu aday kadroya çağırmadı. 23 yaşındaki futbolcu, İtalya'nın İngiltere ve Malta ile oynayacağı mücadelelerde yer almayacak.

İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio);

Defans: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta Sahalar: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain);

Forvetler: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Freiburg), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo için kötü haber! İtalya Milli Takımı'na davet edilmedi - Son Dakika


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