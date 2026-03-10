Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk

Galatasaray\'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi\'nde ilk
10.03.2026 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı Mario Lemina, Liverpool maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kariyerinin ilk golünü Liverpool karşısında attı. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta oynanan son 16 turu ilk maçında erken bir golle öne geçti.

GALATASARAY 7. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın 7. dakikasında Gabriel Sara'nın sol kanattan kullandığı kornerde Victor Osimhen topu altıpas içine çevirdi. Pozisyonu iyi takip eden Mario Lemina, Liverpool savunmasının arasından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk

KARİYERİNDE BİR İLK

Lemina'nın attığı gol aynı zamanda tecrübeli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Gabonlu oyuncunun erken dakikalarda bulduğu gol, RAMS Park'taki taraftarları büyük bir coşkuya sürükledi.

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı’ndan geçebilir İran: İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı Avustralya, İran milli kadın futbol takımının 5 oyuncusuna iltica hakkı tanıdı
Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı Trump görüntülere rağmen ’’Görmedim’’ dedi Dünyayı sarsan ilkokul saldırısı! Trump görüntülere rağmen ''Görmedim'' dedi
Bangladeş’te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu Bangladeş'te üniversitelerde bayram tatili 10 gün önce başlatıldı: Gerekçe enerji tasarrufu
İran, Bahreyn’in başkenti Manama’yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı İran, Bahreyn'in başkenti Manama'yı vurdu: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı Galata Kulesi, Türk ve İspanyol bayraklarıyla aydınlandı

21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
20:43
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
Canlı anlatım: Dev maçta tek gol var
20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:46
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Almanya Başbakanı Merz: İran hedeflerinin çoğunu paylaşıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 22:14:42. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.