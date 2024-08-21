Galatasaray'ın Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı

Galatasaray'ın İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Wankdorf
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
Young Boys: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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