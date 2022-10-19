Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak

19.10.2022 11:48
Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak

Sezon başında Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir, statü gereği yabancı sayılıyor. Sarı-kırmızılılar genç oyuncunun yerli statüsünde sayılması için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Galatasaray, bu sezon başında Rapid Wien'den transfer ettiği 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için çalışmalarda son aşamaya geldi.

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan kural gereği yabancı sayılıyor.

Sarı-kırmızılılar 19 yaşındaki solağın yerli sayılması için TFF'ye resmi başvuru yapmaya hazırlanıyor. TFF'nin ise bu konuda nasıl bir karar vereceği merak konusu.

TFF CEVAP VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu futbolcu transfer edilirken bu talimat vardı. Galatasaray, Yusuf'u alırken talimatı biliyordu. Galatasaray, Yusuf'u transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık." ifadelerini kullanmıştı.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Galatasaray, Yusuf'un transferi için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Yusuf Demir'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray'ın Yusuf Demir ısrarı sürüyor! TFF'ye resmi başvuru yapılacak
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