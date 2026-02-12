Galatasaray'ın yuvası RAMS Park'ın yeni kapasitesi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın yuvası RAMS Park'ın yeni kapasitesi belli oldu

Galatasaray\'ın yuvası RAMS Park\'ın yeni kapasitesi belli oldu
12.02.2026 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı konuşmada RAMS Park Stadyumu'nda yenileme çalışmaları yapılacağını belirtmişti. Yenileme çalışmaları kapsamında stadın kapasitesinin de artırılacağı ve yeni kapasitesinin 60-65 bin seviyesinde olacak.

Süper Lig'de lider durumda olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, geride bıraktığımız gün yaptığı konuşmada RAMS Park Stadyumu'nda yenileme çalışmaları yapılacağını açıklamıştı.

KAPASİTE ARTIRILIYOR

Yapılacak çalışma kapsamında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nun kapasitesinde artırıma gidiyor. Şu anda 53 bin 978 kapasiteli olan stadın kapasitesinde ortalama 10 bin kişilik bir artışa gidilecek.

YENİ KAPASİTE 60-65 BİN BANDINDA

Galatasaray yönetimi, uzun ve kapsamlı bir toplantının ardından stadın yeni kapasitesinin 60-65 bin kişi seviyesinde olmasında karara vardı. Bu doğrultuda planlamaların yapıldığı, herhangi bir inşaat çalışması olmadan daraltma tekniğiyle kapasite artırımının sezon sonunda başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yuvası RAMS Park'ın yeni kapasitesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    stad kapastesinden önce zeka seviyenizi yukseltseniz keşke. 22 45 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Babanız izin verdiyse halledersiniz tabii :) 15 38 Yanıtla
    MarfMarf74 MarfMarf74:
    Kıskanmak böyle bir şey. 24 6
  • Murat Avci Murat Avci:
    hükümetin sayesinde stat sahibi oldunuz.. 6 11 Yanıtla
    gsgs3466 gsgs3466:
    dedi cumhurbaşkanı yardımıyla transfer yapan takımın taraftarı 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Benzin pompaya yansıdı İşte akaryakıtta güncel fiyatlar Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar
İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor İşçi olarak girdiği sektörde fabrika kurdu, 11 ülkeye ürün gönderiyor
Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı Ölü ve yaralılar var Öğrenci servisi tıra arkadan çarptı! Ölü ve yaralılar var
Enes Batur gözaltına alındı Enes Batur gözaltına alındı
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor

23:10
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
Polis memuru, meslektaşına kanser olduğunu söyleyip kendini vurdu
23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 01:03:35. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yuvası RAMS Park'ın yeni kapasitesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.