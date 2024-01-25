Galatasaray İstanbulspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

28. dakikada sağ taraftan Muammer'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndao'nun şutunda top yan direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada sol taraftan Ali Yaşar'ın ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Sambissa'nın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

31. dakikada orta alanda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Tete, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Top kaleci Alp Arda'da kaldı.

33. dakikada Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunu uzaklaştıran İstanbulspor savunmasının attığı topa hareketlenen Ndao'nun ceza sahasına kadar sürükleyip sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mertens araya girdi. Seken topa hareketlenen Ndao'nun son çizgiden uzak direğe ortasında Emir Kaan Gültekin'in meşin yuvarlağı röveşatayla ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede İstanbulspor'un golü öncesi Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ali Yaşar'ın elle müdahalesinin tespit edilmesiyle gol geçerlilik kazanmadı. Hakem Bahattin Şimşek, Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu'nun yerden sol tarafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Ndombele

Teknik Direktör: Okan Buruk

İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Eslem Öztürk, Vefa Temel, Rroca, Kubilay Köylü, Mamadou, Racine Coly, Özcan Şahan, Traore, Jackson

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 36 pen.) (Galatasaray), Sambissa (dk. 28) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha (Galatasaray), Muammer Sarıkaya, Okan Erdoğan, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor) - İSTANBUL