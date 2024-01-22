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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınma, pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bir günlük iznin ardından tamamlanacak.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
22.01.2024 - 16:55,
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, birebir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 24 Ocak Çarşamba günü tamamlayacak.

Kaynak: AA
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