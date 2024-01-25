 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk ettiği maçta kadroda 2 değişiklik yaptı. Trabzonspor maçında forma giyen Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı, İstanbulspor maçında kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Tete'ye görev verdi. Wilfried Zaha ise yine santrfor olarak sahaya çıktı.

Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı
25.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:06
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de hafta sonunda Trabzonspor'u 5-1 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sacha Boey ile Abdülkerim Bardakcı, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor maçında bu futbolcuların yerlerine Davinson Sanchez ve Tete'ye görev verdi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Mateus Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.

Boey kadroda yer almadı

Galatasaray'da Fransız savunma oyuncusu Sacha Boey, maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Fransız futbolcunun ayağındaki ağrı nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Barış Alper yılmaz görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ile Angelino da maçında kadrosunda bulunmadı.

Zaha yine santrfor olarak çıktı

Galatasaray'da Wilfried Zaha, Trabzonspor maçından sonra İstanbulspor maçına da santrfor olarak çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında iki kez ağları havalandıran Fildişi Sahilli futbolcuyu hücumda görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli santrforu Mauro Icardi ise maça yedek başladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Abdülkerim Bardakcı, İstanbulspor, Trabzonspor, Galatasaray, Sacha Boey, Okan Buruk, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika


00:22
Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15
İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36
Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54
Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35
Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58
Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54
Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi

Son Dakika
00:22 Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirime gidildi
00:15 İnci Taneleri'nin ilk bölümüne Dilber'in dansı damga vurdu
23:36 Sacha Boey'e de değindi! Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı değerlendirmesi
22:54 Sarıyer'de çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu
22:35 Resmi görüşmeler başladı! Sacha Boey 25 milyon euroya Bayern Münih'e transfer oluyor
22:05 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı
21:58 Türk sinemasının kötü adamı Hikmet Taşdemir hayatını kaybetti
21:54 Aslan hata yapmadı! Galatasaray, İstanbulspor'u 3-1 yendi
20:49 RAMS Park'ta neler oluyor? Hakem İstanbulspor'un golünü iptal edip Galatasaray'a penaltı verdi
20:30 Birol Aydın, Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 00:55:24. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, İstanbulspor maçına 2 değişiklikle çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement