Davinson'u satmayı düşünmeyen Galatasaray, kendilerinden habersiz oyuncuyla görüşen İtalyan kulübü hakkında hukuki süreç başlatıyor.
İtalyan ekibi Como, Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'e talip oldu. Yüksek maaş önerisiyle Kolombiyalı stoperin aklını çelmeye çalışan Como, sarı-kırmızılı kulüpten hiç beklemediği bir tepki aldı.
Davinson'u kesinlikle satmayı düşünmeyen Cimbom, kendilerinden habersiz oyuncuyla görüşen İtalyan kulübü hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı. Bu arada Cimbom, 2027'ye kadar anlaşması olan 29 yaşındaki Davinson'un maaşını artırıp yeni sözleşme önerecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor - Son Dakika
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