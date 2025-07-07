Galatasaray, Jean Patry ile 2 Yıl Süren Sözleşme İmzaladı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız pasör çaprazı Jean Patry ile 2 senelik yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan takımımızda yerini alan Fransız pasör çaprazımız, 2 yıl daha sarı-kırmızılı formamızı terletecek. İki kez Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan sporcumuz, 2024-2025 sezonunda Galatasaray HDI Sigorta'da birçok kez en skorer oyuncu oldu. Jean Patry'e Galatasaray forması ile başarılar dileriz." denildi.