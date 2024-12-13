Galatasaray Judo'da Şampiyon

Spor

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig erkekler müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig erkekler müsabakaları federasyonun Ankara'da bulunan tesislerinde gerçekleştirildi.

Müsabakalara 16 takım ve 114 judocu katıldı.

Müsabakalar sonucunda Spor Toto Süper Lig erkeklerde madalya sıralaması şöyle oluştu:

1. Galatasaray

2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü

3. İzmir Büyükşehir Belediyespor