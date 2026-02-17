Galatasaray - Juventus: İlk Yarı Sonucu 1-2 - Son Dakika
Galatasaray - Juventus: İlk Yarı Sonucu 1-2

Galatasaray - Juventus: İlk Yarı Sonucu 1-2
17.02.2026 21:53
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Juventus'a 1-2 mağlup oldu. İlk yarı sonucu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Gabriel Sara ile verkaçı sonrası tekrar topla buluşan Yunus Akgün, ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

11. dakikada Khephren Thuram'ın pasında sol taraftan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın vuruşunda Davinson Sanchez'in müdahalesiyle top kornere gitti.

15. dakikada Kenan Yıldız'ın hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Lucas Torreira'da kalırken, o da pasını Noa Lang'a çıkardı. Bu oyuncunun topu kontrol etmeye çalışırken savunmada Gleison Bremer'in dokunduğu topu önünde bulan Gabriel Sara, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

16. dakikada sol kanattan Andrea Cambiaso'nun ortasında Pierre Kalulu altıpasın sağından kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topu Teun Koopmeiners, kale önünde ağlara gönderdi. 1-1

29. dakikada sol kanattan Gabriel Sara'nın yaptığı ortada penaltı noktası çevresinde Victor Osimhen'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Michele Di Gregorio topu iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Teun Koopmeiners'in pasında Weston McKennie tekrar pasını Koopmeiners'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza yayı sol tarafından yakın köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluşturdu. 1-2

40. dakikada Gabriel Sara'nın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Michele Di Gregorio meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Noa Lang, Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Leroy Sane, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Wilfried Singo, Sacha Boey

Teknik Direktör: Okan Buruk

Juventus: Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Gleison Bremer (Federico Gatti dk. 34), Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso, Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız, Weston McKennie

Yedekler: Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Edon Zhegrova, Jeremie Boga, Vasillije Adzic, Filip Kostic, Lois Openda, Fabio Miretti, Juan Murillo

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Goller: Gabriel Sara (dk. 15) (Galatasaray), Teun Koopmeiners (dk. 16 ve 32) (Juventus)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Andrea Cambiaso, Luciano Spalletti (Juventus) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

