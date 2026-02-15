Galatasaray Juventus Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
