Galatasaray Juventus Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
Spor

Galatasaray Juventus Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

15.02.2026 17:24
Galatasaray, Juventus ile oynayacağı maç için Kemerburgaz tesislerinde antrenman yapıyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 17 Şubat Salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

