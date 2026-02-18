Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
18.02.2026 15:05
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Haber Videosu

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Juventus maçının ikinci yarısına eklenen sadece 2 dakikalık uzatma süresi büyük tartışma yarattı. 4 gol, 1 kırmızı kart ve çok sayıda oyuncu değişikliği olmasına rağmen verilen sürenin yetersiz olduğu eleştirildi. Hakem Danny Makkelie'nin bu kararı, özellikle uluslararası basında eleştiri konusu oldu.

Galatasaray– Juventus maçının ikinci yarısına eklenen yalnızca 2 dakikalık uzatma süresi büyük tartışma yarattı. 4 gol, 1 kırmızı kart ve çok sayıda oyuncu değişikliğine rağmen verilen sürenin yetersiz olduğu yönünde eleştiriler peş peşe geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda oynanan Galatasaray–Juventus karşılaşmasında hakem Danny Makkelie'nin ikinci yarıya sadece 2 dakika uzatma eklemesi, futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mücadelenin ikinci yarısında toplam 9 oyuncu değişikliği yapılırken, 4 gol atıldı, 1 kırmızı kart çıktı ve son bölümlerde sakatlıklar nedeniyle oyun sık sık durdu. Tüm bu duraklamalara rağmen uzatma süresinin 2 dakika olarak belirlenmesi özellikle uluslararası basında eleştiri konusu oldu.

COLIN MILLAR'DAN SERT TEPKİ

The Athletic muhabiri Colin Millar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi. Millar, ikinci yarıda yaşanan duraklamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile Juventus arasındaki maçın ikinci yarısında 4 gol, 1 kırmızı kart ve 8 oyuncu değişikliği oldu. Buna rağmen hakemler sadece 2 dakika (!) uzatma verdi. Bu iki ayaklı bir eşleşme ve kritik 4-5 dakikalık bir oyun süresi adeta kayboldu."

"BU TUTARSIZLIK GERÇEKTEN ÇILGINCA"

Uzatma sürelerinde standart eksikliği olduğunu savunan Millar, hakem kararlarının tutarlılığına da vurgu yaptı. Deneyimli gazeteci, kararların bazen maçın gidişatına göre şekillendiğini öne sürerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kuralları uygulama konusunda bu kadar takıntılı bir spor için, uzatma süresindeki bu tutarsızlık gerçekten çılgınca. Çoğu zaman kararların tamamen o anda uydurulduğunu ve birkaç gol geride olan takımlara acıyarak verildiğini hissediyorum. Bu anlaşılabilir bir durum, ancak maçların yönetilme şekliyle tamamen tutarsız. İki maçlık bir eleme turunda bu çok saçma!"

Hakem Danny Makkelie'nin kararı, özellikle çift ayaklı eleme formatında her saniyenin kritik önem taşıdığı Şampiyonlar Ligi gibi organizasyonlarda oyun yönetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    posetlermi konusuyor 9 3 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Yabancı hakemleride bağladık agsga 8 1 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    30 dakikadauzasa sonuç değişmeyecekti 1 5 Yanıtla
  • recep özoğul recep özoğul:
    beş dakika uzatsaydı bir gol daha atardık çünkü tek kale yapmıştık. 4 1 Yanıtla
  • Hüseyin Solmaz Hüseyin Solmaz:
    aynen öyle ben 5 dakika bekliyordun inşallah bu hakemin puanını kırarlar akıllanır 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
