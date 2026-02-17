Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi

Galatasaray, Juventus\'u 5-2 Yendi
17.02.2026 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda kaleci Michele Di Gregorio'dan dönen topu kale önünde Noa Lang, filelerle buluşturdu. 2-2

58. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Roland Salla'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde Victor Osimhen'in kafa vuruşunu savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topu penaltı noktası sağında önünde bulan Lucas Torreira'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta altıpas üzerinde Davinson Sanchez kafayla topu ağlara gönderdi. 3-2

67. dakikada orta alanında sağında topla ilerleyen Barış Alper Yılmaz, Juan Cabal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Danny Makkelie, Cabal'i ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi.

75. dakikada Lloyd Kelly'nin hatasında araya giren Victor Osimhen'in dokunduğu top Noa Lang'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden kaleci Michele Di Gregorio'nun üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 4-2

86. dakikada Leroy Sane'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Victor Osimhen, pasını Sacha Boey'e bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gitti. 5-2

Stat: RAMS Park

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Wilfried Singo dk. 77), Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 83), Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Mauro Icardi dk. 77), Yunus Akgün (Leroy Sane dk. 70), Noa Lang (Sacha Boey dk. 83), Victor Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Juventus: Michele Di Gregorio, Pierre Kalulu, Gleison Bremer (Federico Gatti dk. 34), Lloyd Kelly, Andrea Cambiaso (Juan Cabal dk. 46), Khephren Thuram (Fabio Miretti dk. 80), Manuel Locatelli, Teun Koopmeiners, Francisco Conceiçao (Filip Kostic dk. 70), Kenan Yıldız (Lois Openda dk. 81), Weston McKennie

Yedekler: Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Edon Zhegrova, Jeremie Boga, Vasillije Adzic

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Goller: Gabriel Sara (dk. 15), Noa Lang (dk. 49 ve 75), Davinson Sanchez (dk. 60), Sacha Boey (dk. 86) (Galatasaray), Teun Koopmeiners (dk. 16 ve 32) (Juventus)

Kırmızı kart: Juan Cabal (dk. 67) (Juventus)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Andrea Cambiaso, Luciano Spalletti, Juan Cabal (Juventus) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Victor Osimhen, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:40:40. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.