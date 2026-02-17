Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi - Son Dakika
Galatasaray, Juventus'u 5-2 Yendi

17.02.2026 22:56
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 mağlup etti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 77 Singo), Jakobs (Dk. 83 Eren Elmalı), Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 77 Icardi), Yunus Akgün (Dk. 70 Sane), Lang (Dk. 83 Boey), Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer (Dk. 34 Gatti), Kelly, Cambiaso (Dk. 46 Cabal), Thuram (Dk. 81 Miretti), Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao (Dk. 70 Kostic), Kenan Yıldız (Dk. 81 Openda), McKennie

Goller: Dk. 15 Sara, Dk. 49 ve 75 Lang, Dk. 60 Sanchez, Dk. 86 Boey (Galatasaray), Dk. 16 ve 32 Koopmeiners (Juventus)

Kırmızı kart: Dk. 67 Cabal (Juventus)

Sarı kartlar: Dk. 18 Cambiaso, Dk. 37 Luciano Spalletti (Teknik direktör (Juventus), Dk. 43 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 5-2 yendi.

49. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın indirdiği topta Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Di Gregorio'nun çeldiği meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Lang, ağları sarstı: 2-2

60. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, altıpas içinde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 3-2

75. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Thuram'ın geri pasında topu kontrol eden Kelly'e penaltı noktası civarında Osimhen müdahale etti. Bu müdahaleyle altıpas çizgisi önünde topla buluşan Lang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

81. dakikada Lang'ın pasında topla buluşan Singo'nun yaklaşık 30 metreden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta çıktı.

86. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Boey'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda, top ağlarla buluştu: 5-2

Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

