Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Yendi

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Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı son 8 derbide 4. galibiyetini kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve Kadıköy'deki iyi serisini sürdürdü. Aslan bu derbiyle birlikte rakibinin evinde oynadığı 8. derbide 4 galibiyetini elde ederken, 1 mağlup oldu. 3 mücadele de berabere sona erdi. - İSTANBUL